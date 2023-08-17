Збиті сьогодні російські гвинтокрили не літали б без іноземних компонентів, - Єрмак
Сили оборони України сьогодні збили два російських гвинтокрили Ка-52, які місять високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
"Два збитих сьогодні російських гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів", - написав він.
Як зазначив Єрмак, військові постійно говорять, що росіяни активно використовують їх на фронті, щоб мати перевагу в повітрі і наносити удари по позиціям Сил оборони.
За його словами, українські фахівці давно досліджують Ка-52. "Нам відомо, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії. Зокрема, чіпи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флеш-пам’ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти", - повідомив він.
Єрмак також розповів, що вивчаються шляхи, завдяки яким росія отримує ці компоненти в обхід санкцій. Група Макфола-Єрмака вже надавала цю інформацію нашим партнерам і вона була частково відображена у запроваджених санкційних обмеженнях.
"Але санкцій потрібно більше, тому ближчим часом ми опублікуємо документ з додатковими пропозиціями. Санкції проти рф потрібно посилювати. Російський ВПК не повинен мати доступ до технологій. Збивати Ка-52 - це чудово. Але набагато краще - позбавити росію можливостей його виробляти", - додав він.
Нагадаємо, українські бійці протягом ранку 17 серпня збили два російських вертольоти Ка-52 під Бахмутом та у Запорізькій області.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ракети, якими російські військові атакувала Україну в ніч на 15 серпня виготовили у квітні. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем.