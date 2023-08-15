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Швеция выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов

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Украина, Вторник 15 августа 2023 14:54
Швеция выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов Фото: Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Швеция планирует предоставить Украине новый пакет военной поддержки на сумму 3,4 млрд крон (313,5 млн долларов), состоящий в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным системам вооружения

Об этом заявил министр обороны Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Контрнаступление находится в напряженной стадии. Мы должны подготовиться к тому, что это может быть затяжная война, и у нас также есть долгосрочная перспектива, чтобы мы могли поддерживать те платформы, которые мы отправляем в Украину, на постоянной основе", - сказал Йонсон на пресс-конференции.

Он выразил надежду, что парламент одобрит пакет на этой неделе.

Боеприпасы и разминирование

Новый пакет содержит боеприпасы для нескольких систем, таких как Stridsfordon 90 и Archer, а также запчасти для них. Транспортные средства в виде грузовиков и оборудования для разминирования также включены в пакет.

Джонсон подчеркнул важность того, чтобы Украина имела хорошо функционирующую противовоздушную оборону. Поэтому предлагается продажа в США роботов типа AMRAAM, которые затем будут переданы в дар Украине.

"Для украинцев невероятно важно, чтобы русские не завоевали господство в воздухе и чтобы у них была сильная система ПВО", - сказал он.

Новый пакет военной помощи Швеции станет 13-м по счету для Украины с начала войны. Общую стоимость такой помощи скандинавской страны достигла 20 млрд крон (1,8 млрд долларов).

Помощь Швеции

Швеция поддерживает Украину в полномасштабной войне, начатой Россией. Так, в середине июня страна объявила о новом пакете военной помощи. Поддержка, в частности, включает обучение украинских пилотов на самолетах JAS 39 Gripen.

На саммите в Вильнюсе министр обороны Пол Йонсон подписал соглашение о защите безопасности с Киевом. Соглашение позволяет Швеции и Украине обмениваться конфиденциальной информацией, которая касается, например, испытательных полетов JAS Gripen или военной техники

Во время последнего "Рамштайна" в июле Швеция и Франция подписали двустороннее соглашение для Украины по оборонным закупкам. Это поможет Украине получить еще более совершенные системы и будет способствовать более быстрому и глубокому сотрудничеству.

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