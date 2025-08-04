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Игрок НБА Михайлюк рассказал, почему отказался от выступлений за сборную Украины

Понедельник 04 августа 2025 11:48
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Игрок НБА Михайлюк рассказал, почему отказался от выступлений за сборную Украины Фото: Святослав Михайлюк (x.com/utahjazz)
Автор: Андрей Костенко

Ни один из украинских баскетболистов, выступающих за океаном не сыграет за национальную команду в преквалификации чемпионата мира-2027. В частности, Святослав Михайлюк из клуба НБА "Юта Джаз".

О ситуации в сборной Украины накануне важного старта - рассказывает РБК-Украина.

Что сказал Михайлюк

Звездный баскетболист, который готовится к своему восьмому сезону в сильнейшей лиге мира, так объяснил свое решение.

"На данный момент у меня травма стопы. Прохожу лечение. По состоянию здоровья не могу помочь сборной, как бы я этого ни хотел. Поэтому на эти игры не имею возможности помогать команде", - заявил Михайлюк в комментарии Base of Ukrainian sports.

Кто еще не сыграет за национальную команду

В предварительной заявке сборной Украины на поединки преквалификации было пять баскетболистов, которые играют в Северной Америке.

Кроме Михайлюка, это Максим Шульга ("Бостон Селтикс", НБА), Алексей Лень (последний клуб НБА - "Лос-Анджелес Лейкерс", сейчас без контракта), Дмитрий Скапинцев ("Рип Сити Ремикс", G-лига) и Владислав Семерич ("Индиан Хиллс", студенческая лига NCAA).

Ни один из них не откликнулся на предложение сыграть под флагом Украины.

Игрок НБА Михайлюк рассказал, почему отказался от выступлений за сборную Украины

Айнарс Багатскис (фото: ФБУ)

Комментарий Айнарса Багатскиса

Наставник сборной Украины, латвийский специалист Айнарс Багатскис очень эмоционально отреагировал на отказ легионеров.

"Большие баскетбольные имена Дончич, Порзингис, Йокич - они едут в сборные и гордятся защищать цвета национальной команды. У нас такого нет, нам этого не хватает. Хочу процитировать тренера сборной Латвии, который сказал интересную фразу несколько дней назад: "Играть за национальную сборную, должно быть как ходить в церковь - надо снимать шляпу, когда заходишь, и быть благодарным за все, что ты имеешь", - цитирует Багатскиса официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Тренер также поблагодарил баскетболистов, которые сейчас находятся в составе "сине-желтых", подчеркнув, что они, несмотря ни на что, бьются за свою страну на баскетбольной площадке.

Кто остался в обойме

Кроме исполнителей из-за океана, в ближайших матчах сборной не поможет также разыгрывающий Виталий Зотов из литовской "Йонавы" - у него травма. Таким образом, тренерский штаб рассчитывает на таких игроков.

Состав сборной Украины:

Защитники:

  • Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)
  • Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия)
  • Илья Тыртышник ("Равенна", Италия)
  • Михаил Бублик ("Киев-Баскет")

Форварды:

  • Богдан Близнюк ("Йонава", Литва)
  • Владимир Конев ("Днепр")
  • Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия)
  • Артем Ковалев ("Тангеран Хоукс", Индонезия)
  • Александр Липовый ("Колоссос, Греция)
  • Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)
  • Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия)

Центровые:

  • Максим Кличко ("Монако", Франция)
  • Даниил Сипало ("Днепр")
  • Ростислав Новицкий ("Валмиера", Латвия)
  • Вячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбиллз", Индонезия)
  • Артем Пустовой ("Сартрия Муда", Индонезия)

Игрок НБА Михайлюк рассказал, почему отказался от выступлений за сборную Украины

Контрольный матч Украина - Нидерланды (фото: ФБУ)

Контрольные матчи и официальный старт

В рамках подготовки к официальным поединкам сборная Украины провела три контрольных матча.

В латвийской Риге "сине-желтые" дважды победили Нидерланды (90:86 и 85:81). А потом в Хорватии уступили местной сборной - 71:82.

В преквалификациии ЧМ подопечные Багатскиса стартуют 6 августа игрой против Швейцарии.

Расписание матчей сборной Украины в преквалификации ЧМ-2027:

  • 6 августа, 20:00. Швейцария - Украина
  • 9 августа, 17:00. Украина - Словакия
  • 16 августа, 17:00. Украина - Швейцария
  • 20 августа, 19:00. Словакия - Украина

Номинально домашние поединки сборная Украины будет играть в Риге.

Две лучшие команды выйдут в основную часть европейской квалификации ЧМ. Финал чемпионата мира пройдет с 27 августа по 12 сентября 2027 года в Катаре.

Ранее рассказали о деталях контракта Максима Шульги с "Бостон Селтикс" в НБА.

Также читайте, сколько заработает за следующий сезон Святослав Михайлюк в "Юте Джаз".

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