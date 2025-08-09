Возвращение лидера: Войналович готов помочь сборной Украины в матче со Словакией
Сборная Украины по баскетболу определилась с заявкой на второй поединок преквалификации чемпионата мира-2027 против Словакии.
Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Единственная замена в составе - возвращение Войналовича
После стартового поражения от Швейцарии со счетом 64:66 состав украинской команды практически не претерпел изменений.
Единственная ротация - вместо форварда Даниила Сипала, который не выходил на площадку в первой игре, в заявку включили Андрея Войналовича.
Он последний раз играл за сборную в официальных матчах во время ноябрьских игр квалификации Евробаскета-2025. А стартовую игру пропустил из-за травмы, но ранее отличался хорошей игрой в товарищеском матче с Хорватией, где набрал семь очков.
Наибольший вклад в первом матче сделали Иван Ткаченко, Александр Ковляр и Артем Ковалев, которые набрали 13, 12 и 11 очков соответственно.
Игра против Словакии - 9 августа в Риге
Следующий поединок сборной Украины состоится 9 августа в 17:00 по киевскому времени. Номинально домашний матч со Словакией будет принимать латвийская Рига.
Состав сборной Украины на матч со Словакией:
- Защитники: Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия), Илья Тыртышник ("ОраСи Равенна", Италия), Михаил Бублик и Егор Сушкин (оба - "Киев-Баскет").
- Форварды: Владимир Конев ("Днепр"), Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия), Артем Ковалев ("Тангеран Хоукс", Индонезия), Александр Липовый ("Колоссос", Греция), Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия), Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан).
- Центровой: Вячеслав Кравцов ("Борнео Хорнбиллз", Индонезия).
Для того, чтобы выйти в основную часть отбора на чемпионат мира-2027, "сине-желтые" должны занять одно из двух первых мест в группе, в которой также выступают Швейцария и Словакия.
