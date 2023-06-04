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Сборная Украины одержала победу на Суперфинале КС по артистическому плаванию

Фото: украинские спортсменки одержали победу (World Aquatics)
Автор: Карина Левицкая

Украинская сборная по артистическому плаванию одержала победу в Суперфинале Кубка мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

"Золотую точку поставила в своих выступлениях в Суперфинале Кубка мира по артистическому плаванию в испанском Овьедо сборная Украины!", - сообщили в МОК.

Чемпионками в акробатической группе стали:

  • Марина и Влада Алексиевы,
  • Марта Федина,
  • Вероника Гришко,
  • София Мациевская,
  • Дарья Мошинская,
  • Ангелина Овчинникова,
  • Валерия Тищенко.

"Наши русалочки получили оценку 216.6701, опередив на 0.5801 сборную Китая", – добавили в комитете.

Напомним, что украинская сборная завершила турнир с четырьмя наградами в копилке. Среди них:

  • одна золотая медаль,
  • две серебряные,
  • одна бронзовая.

Сестры Марина и Влада Алексиевы

В технической программе с суммой 242.0541 третье место заняли сестры Алексиевы, во время выступления они уступили хозяйкам турнира испанкам (255.4066) и представительницам Франции (242.4900).

Позже девушки стали серебряными призерами в произвольном дуэте. Марина и Влада Алексиивы заняли второе место с суммой 217.1771, пропустив вперед лишь представительниц Израиля (225.7915).

Мы также писали, что украинские спортсменки поднялись на высшую ступень пьедестала почета на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука.

После чего украинские спортсмены добыли в борьбе две медали на соревнованиях Кубка мира по шаровой стрельбе, прошедших в столице Азербайджана, Баку.

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