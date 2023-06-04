Збірна України виборола перемогу на Суперфіналі КС з артистичного плавання

"Золоту крапку поставила у своїх виступах у Суперфіналі Кубка світу з артистичного плавання в іспанському Ов’єдо збірна України!", - повідомили в МОК.

Чемпіонками в акробатичній групі стали:

Марина і Влада Алексіїви,

Марта Фєдіна,

Вероніка Гришко,

Софія Мацієвська,

Дар'я Мошинська,

Ангеліна Овчиннікова,

Валерія Тищенко.

"Наші русалоньки отримали оцінку 216.6701, випередивши на 0.5801 збірну Китаю", - додали в комітеті.

Нагадаємо, що українська збірна завершила турнір з чотирма нагородами у скарбничці. Серед них:

одна золота медаль,

дві срібних,

одна бронзова.

Сестри Марина і Влада Алексіїви

У технічній програмі з сумою 242.0541 трете місце посіли сестри Алексіїви, під час виступу вони поступились господаркам турніру іспанкам (255.4066) і представницям Франції (242.4900).

Пізніше дівчата срібними призерками у довільному дуеті. Марина і Влада Алексіїви посіли друге місце з сумою 217.1771, пропустивши вперед лише представниць Ізраілю (225.7915).

Ми також писали, що українські спортсменки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука.

Після чого українські спортсмени вибороли дві медалі на змаганнях Кубка світу з кульової стрільби, що пройшли в столиці Азербайджану, Баку.

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