"Собираем доказательства": в НАБУ ответили, почему не публикуют новые пленки по делу "Мидас

Фото: руководитель подразделения детективов Александр Абакумов (nabu gov ua)
Автор: Ірина Глухова, Юлия Акимова

Фрагменты записей публиковали сразу после сообщения о подозрении соответствующим фигурантам дела "Мидас". Сейчас в НАБУ собирают и анализируют доказательства в отношении других участников преступной организации.

Об этом руководитель подразделения детективов Александр Абакумов рассказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, почему пленки пока не публикуются, он пояснил, что с самого начала была выстроена четкая стратегия обнародования информации.

"На стартовом этапе "пленки" выполнили свою задачу - объяснили обществу суть схемы и ее масштаб", - отметил Абакумов.

По его словам, фрагменты записей публиковали сразу после сообщения о подозрении соответствующим фигурантам.

"Мы публиковали фрагменты сразу после сообщения о подозрении соответствующим героям записей. Сейчас мы собираем и анализируем доказательства в отношении других участников преступной организации. Это означает, что сейчас для нас важнее сохранить целостность доказательной базы и не дать фигурантам лишних подсказок относительно того, что именно и как зафиксировано", - рассказал он.

Комментируя вопрос финансового мониторинга, Абакумов отметил, что он уже предметно рассматривался на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Там были озвучены все ключевые вопросы и получены ответы от соответствующего учреждения. Это был, по сути, многочасовой открытый диалог, и многие вещи уже проговорены в этом формате", - добавил руководитель подразделения детективов НАБУ.

 

Дело "Мидас"

Напомним, в ноябре антикоррупционные органы заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. По данным следствия, чиновники причастны к системному отмыванию средств и незаконному обогащению.

Одним из главных в этой схеме стал Тимур Миндич - украинский бизнесмен, приближенный к президенту Владимиру Зеленскому.

Также в деле фигурировали топ-чиновники государства, в частности уже бывший министр Герман Галущенко и экс-вице-премьер Алексей Чернышов.

Ранее РБК-Украина обнародовало полный перечень лиц, которые фигурировали в громкой спецоперации "Мидас".

После обнародования деталей коррупционной сети правительство объявило о старте комплексной проверки крупнейших государственных предприятий, в частности "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ключевых государственных банков.

