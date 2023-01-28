Сбили во время массированного удара. В Воздушных силах показали обломки ракеты россиян

Украинские военные во время массированного удара россиян 26 января сбили на юге вражескую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram .

Напомним, в четверг, 26 января, россияне в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.

Всего вражеские войска выпустили 55 ракет, 47 из которых были сбиты украинскими защитниками.

При этом в результате атаки погибли 11 человек, еще 11 - получили ранения.

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