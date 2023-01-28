Збили під час масованого удару. У Повітряних силах показали уламки ракети росіян

Українські військові під час масованого удару росіян 26 січня збили на півдні ворожу ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Нагадаємо, у четвер, 26 січня, росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по території України.

Загалом ворожі війська випустили 55 ракет, 47 з яких були збиті українськими захисниками.

При цьому в результаті атаки загинули 11 людей, ще 11 - отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.