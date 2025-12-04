ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Самолет Зеленского в Ирландии преследовали дроны военного типа, - СМИ

Дублин, Четверг 04 декабря 2025 18:42
UA EN RU
Самолет Зеленского в Ирландии преследовали дроны военного типа, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Четыре неизвестных беспилотники следовали по маршруту полета самолета президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Ирландию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Journal.

По данным издания, самолет приземлился в аэропорту Дублина немного раньше запланированного. При этом дроны достигли места, где ожидался пролет Зеленского, "точно в назначенное время".

После этого беспилотники кружили над судном ВМС Ирландии, которое было тайно направлено в Ирландское море на фоне визита украинского лидера. В Ирландии решили не сбивать дроны, а на борту корабля не было средств для их нейтрализации.

Неназванные источники сказали The Journal, что беспилотники взлетели с северо-востока Дублина и находились в воздухе до двух часов. Полиция Ирландии расследует инцидент. Пока что неизвестно, кто запустил и управлял дронами.

Ирландские правоохранители считают, что целью было нарушить прибытие самолета Зеленского в Ирландию, поскольку на беспилотниках были включены огни.

Комиссару полиции Ирландии сообщили о происшествии во вторник, 2 декабря, утром. Также об инциденте проинформировали премьер-министра Ирландии Михола Мартина и министров юстиции и обороны. Неизвестно, была ли доведена информация о беспилотниках до команды президента Зеленского.

Как утверждают журналисты, службы безопасности Ирландии установили, что дроны в аэропорту Дублина были крупными, очень дорогими, военного класса, и инцидент можно классифицировать как гибридную атаку.

Визит Зеленского в Ирландию

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской в ночь на 2 декабря прибыл в Ирландию.

Глава украинского государства в ходе визита встретился с премьером Ирландии Михолом Мартином.

Также Ирландия пообещала предоставить Украине 100 млн евро на противодействие российским комбинированным атакам и еще 25 млн евро - на энергетику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Ирландия Дрони
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев