"Сохранить дистанцию между спортивным движением и российским злом". Зеленский рассказал о разговоре с президентом МОК

Среда 03 сентября 2025 15:37
UA EN RU
"Сохранить дистанцию между спортивным движением и российским злом". Зеленский рассказал о разговоре с президентом МОК Фото: Владимир Зеленский (x.com/ZelenskyyUa)
Автор: Андрей Костенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с новоизбранным президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Во время диалога стороны обсудили ключевые вызовы, с которыми сталкивается украинский спорт из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х президента.

Россия - разрушитель олимпийских принципов

Зеленский поздравил Ковентри с избранием на высокую должность, пожелал ей успехов и поблагодарил за последовательную поддержку Украины со стороны МОК. Он отметил, что в условиях полномасштабной войны Россия превратилась в крупнейшего разрушителя принципов олимпизма.

"С начала полномасштабной войны более 600 украинских спортсменов и тренеров были убиты российскими ударами, сотни спортивных объектов уничтожены", - подчеркнул президент Украины.

Спорт для пропаганды

Зеленский также подчеркнул, что Россия любой выход на международную арену превращает в инструмент пропаганды.

"Каждый спортивный турнир, куда России удается пробиться, она пытается использовать для государственной пропаганды - пропаганды ненависти и войны. Именно поэтому так важно сохранять дистанцию между олимпийским движением и этим российским злом", - заявил украинский лидер.

&quot;Сохранить дистанцию между спортивным движением и российским злом&quot;. Зеленский рассказал о разговоре с президентом МОК

Кирсти Ковентри (фото: olympics.com)

Позиция МОК и зимняя Олимпиада-2026

По словам главы государства, во время разговора также шла речь о подготовке к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.

"Не только Украина, но и многие другие страны, которые сегодня так же защищают жизнь, рассчитывают на то, что МОК сохранит принципиальную позицию, которую он занял во время Парижских игр в отношении агрессивной России и ее сообщницы - Беларуси", - отметил президент.

Приглашение Ковентри в Украину

В конце разговора Зеленский пригласил руководительницу МОК посетить Украину.

"Мы готовы делиться всей необходимой информацией. Буду рад приветствовать госпожу Кирсти с визитом в Украине", - подытожил он.

Ранее мы писали, что Украина может бойкотировать Кубок мира по гимнастике из-за допуска россиянки.

Также читайте, кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня.

