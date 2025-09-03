ua en ru
"Зберегти дистанцію між спортивним рухом і російським злом". Зеленський розповів про розмову з президенткою МОК

Середа 03 вересня 2025 15:37
"Зберегти дистанцію між спортивним рухом і російським злом". Зеленський розповів про розмову з президенткою МОК Фото: Володимир Зеленський (x.com/ZelenskyyUa)
Автор: Андрій Костенко

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новообраною президенткою Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі. Під час діалогу сторони обговорили ключові виклики, з якими стикається український спорт через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х президента.

Росія - руйнівник олімпійських принципів

Зеленський привітав Ковентрі з обранням на високу посаду, побажав їй успіхів та подякував за послідовну підтримку України з боку МОК. Він наголосив, що в умовах повномасштабної війни Росія перетворилася на найбільшого руйнівника принципів олімпізму.

"Від початку повномасштабної війни понад 600 українських спортсменів і тренерів були вбиті російськими ударами, сотні спортивних об'єктів знищено", - наголосив президент України.

Спорт для пропаганди

Зеленський також підкреслив, що Росія будь-який вихід на міжнародну арену перетворює на інструмент пропаганди.

"Кожен спортивний турнір, куди Росії вдається пробитися, вона намагається використати для державної пропаганди – пропаганди ненависті та війни. Саме тому так важливо зберігати дистанцію між олімпійським рухом і цим російським злом", - заявив український лідер.

&quot;Зберегти дистанцію між спортивним рухом і російським злом&quot;. Зеленський розповів про розмову з президенткою МОК

Кірсті Ковентрі (фото: olympics.com)

Позиція МОК і зимова Олімпіада-2026

За словами глави держави, під час розмови також ішлося про підготовку до зимових Олімпійських ігор 2026 року в Італії.

"Не тільки Україна, але й багато інших країн, які сьогодні так само захищають життя, розраховують на те, що МОК збереже принципову позицію, яку він зайняв під час Паризьких ігор щодо агресивної Росії та її спільниці – Білорусі", - зазначив президент.

Запрошення Ковентрі до України

Наприкінці розмови Зеленський запросив очільницю МОК відвідати Україну.

"Ми готові ділитися всією необхідною інформацією. Буду радий вітати пані Кірсті з візитом в Україні", - підсумував він.

Раніше ми писали, що Україна може бойкотувати Кубок світу з гімнастики через допуск росіянки.

Також читайте, хто і як зі спортсменів розвиває бренд України у світі сьогодні.

