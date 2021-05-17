Після заяв Маска біткойн обвалився до тримісячного мінімуму

Біткойн впав до тримісячного мінімуму в понеділок на тлі заяв глави компанії Tesla Ілона Маска. Вартість опустилася до 42185 доларів.

Зазначено, що інвестори почали продавати криптовалюту після того, як глава компанії натякнув на вихідних, що автовиробник розглядає або, можливо, вже продав деякі зі своїх біткойн-холдингів.

Ціна біткоіну впала більш ніж на 9%. Це найнижчий рівень з 8 лютого. Одночасно інша криптовалюта Dogecoin звалилася майже на 7% до 0,48 долара.