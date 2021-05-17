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Після заяв Маска біткойн обвалився до тримісячного мінімуму

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Понеділок 17 травня 2021 10:27
Після заяв Маска біткойн обвалився до тримісячного мінімуму Фото: біткоін обвалився до тримісячного мінімуму (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Біткойн впав до тримісячного мінімуму в понеділок на тлі заяв глави компанії Tesla Ілона Маска. Вартість опустилася до 42185 доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що інвестори почали продавати криптовалюту після того, як глава компанії натякнув на вихідних, що автовиробник розглядає або, можливо, вже продав деякі зі своїх біткойн-холдингів.

Ціна біткоіну впала більш ніж на 9%. Це найнижчий рівень з 8 лютого. Одночасно інша криптовалюта Dogecoin звалилася майже на 7% до 0,48 долара.

Нагадаємо, 13 травня американський виробник електромобілів Tesla призупинив продаж за біткоіни. Причина цього - неекологічність способу отримання цієї криптовалюти.

Як писало РБК-Україна, голова компаній Tesla і SpaseX Ілон Маск пожартував про криптовалюту Dogecoin, назвавши її "шахрайством". Після цього вона різко впала.

Так, 18 квітня курс криптовалюти Bitcoin обвалився до 52 тисяч доларів з позначки близько 60 тисяч доларів за один Bitcoin. Обвал стався всього за 15 хвилин під час азіатської сесії торгів.

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