Криптовалюта Dogecoin різко обвалилась через жарт Ілона Маска
Голова компаній Tesla та SpaseX Ілон Маск пожартував про криптовалюту Dogecoin, назвавши її "шахрайством". Після цього вона різко впала.
Про це повідомляє Bloomberg.
Під час виступу в ефірі шоу Saturday Night Live (SNL) Маск сказав, що Dogecoin з'явилася як жарт, але пізніше набула масштабів. Потім він сказав, що Dogecoin – це криптовалюта, якою можна торгувати за звичайні гроші.
Один з ведучих шоу спитав: "То це шахрайство?", "Так, це шахрайство", - відповів Маск і засміявся.
Після твіту Ілона Маска про те, що він буде ведучим у Saturday Night Live, де він назвав себе Dogefather (ніби хрещений батько Dogecoin), курс криптовалюти за годину зріс на 24%. Після його жарту курс обвалився. Крім того, в ефірі SNL з'явилась мати Маска Мей Маск. Вона жартома заявила, що не може дочекатись свого подарунку до Дня матері: "Сподіваюсь, це не Dogecoin?". Маск на це відповів: "Так, це він".
Ціна цієї криптовалюти до ефіру перевищила $0,73, а після - впала до $0,46.