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Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Олешек

14:49 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Олешек Фото: эвакуация из Олешек (РБК-Украина)
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В Константиновке можно организовать гуманитарную миссию по образцу той, что в конце октября прошла в Олешках Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Кремля Владимира Путина, цитируемые российскими СМИ.

Путин заявил о возможности организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

Речь идет о том, чтобы использовать опыт, полученный в Олешках.

По его словам, РФ нужно пять суток на разминирование территории возле Константиновки.

Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Олешек
Фото: какая ситуация на фронте возле Константиновки 12 ноября (скриншот deepstatemap)

"Если Киев считает, что контролирует город, то пусть сам обеспечит безопасность со своей стороны", - цитируют российского диктатора СМИ.

Гуманитарная миссия в Олешках: как все происходило

Напомним, в Олешках с 27 октября по 1 ноября действовал режим тишины ради гуманитарной миссии.

Эвакуированные жители города 31 октября прибыли в Украину через Беларусь , а гуманитарный конвой вывез более 750 человек. Часть из них уехала в Россию, но большинство вернулось в Украину.

В тот же день уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила о договоренности относительно регулярных гуманитарных миссий .

Впоследствии первая леди США Мелания Трамп, способствовавшая миссии, выразила надежду, что Олешки станут началом пути к крепкому миру.

По ее словам, режим тишины дал людям возможность свободно передвигаться и иметь пищу, воду и лекарства.

Также журналист Sky News Азад Сафаров рассказал, что россияне завозили в Олешки технику, оружие и боеприпасы.

По его словам, оккупанты искали подвалы для новых позиций и возвращали те, которые потеряли раньше.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о вывозе тел военных и гражданских из городского морга.

По договоренности с РФ тела, чьи родные живут в Украине, вернут в Украину.

Как сообщало РБК-Украина, во время режима тишины россияне перебросили более тысячи военных на оккупированную часть Херсона.

Об этом рассказал начальник отделения беспилотных систем 34-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Ярослав Мороз.

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