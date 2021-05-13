ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Tesla призупинила продаж авто за біткойни, після цього він впав на 17%

Новость на русском →
США, Четвер 13 травня 2021 07:01
Tesla призупинила продаж авто за біткойни, після цього він впав на 17% Фото: Tesla не буде продавати свої біткоіни і використовувати їх для операцій (instagram.com/teslamotors)
Автор: Даша Харченко

Американський виробник електромобілів Tesla призупинив продаж за біткоіни. Причина цього неекологічність способу отримання цієї криптовалюта.

Про це повідомив глава компанії Ілон Маск.

При цьому Маск зазначає, що криптовалюта - це ідея з "багатообіцяючим майбутнім".

"Tesla призупинила придбання автомобілів з використанням біткоіни. Ми стурбовані швидкозростаючим використанням викопного палива, особливо вугілля, яке володіє гіршими показниками шкідливих викидів, для Майнінг і операцій з біткойнов", - написав Маск.

У зв'язку з цим Tesla не буде продавати свої біткоіни і використовувати їх для операцій, поки видобуток криптовалюта не буде здійснюватися за допомогою стійких джерел енергії.

На тлі цього повідомлення вартість біткоіни впала більш ніж на 17%, до 46,2 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що глава компаній Tesla і SpaseX Ілон Маск пожартував про криптовалюта Dogecoin, назвавши її "шахрайством". Після цього вона різко впала.

Нагадаємо, українські недержавні пенсійні фонди (НПФ) почали вкладати заощадження громадян у цінні папери іноземних компаній, які допущені до обігу на території України. Обсяги поки незначні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі валюта Tesla Илон Маск біткоін
NEWS
Обстріл автомобіля та 8 порушень "тиші": бойовики на Донбасі активізувались
Обстріл автомобіля та 8 порушень "тиші": бойовики на Донбасі активізувались
DAILY
Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним