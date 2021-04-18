Біткоїн різко обвалився через санкції США проти Росії

Криптовалюта Bitcoin різко обвалилася після того, як оновила історичний максимум. Це сталося після того, як США ввели санкції проти 28 криптовалютних Bitcoin-адрес за причетність до російського втручання у вибори-2020.

Сьогодні курс криптовалюти Bitcoin обвалився до 52 тисяч доларів з позначки близько 60 тисяч доларів за один Bitcoin. Обвал стався всього за 15 хвилин під час азійської сесії торгів. Таким чином Bitcoin досягнув свого тритижневого мінімуму.

Напередодні обвалу курсу адміністрація президента США ввела санкції проти криптовалютних адрес пакистанської фірми Second Eye Solution, яка має зв'язок з Росією та причетна до втручання в американські вибори.

Ця фірма, за інформацією США, допомагала обходити санкції та проколи перевірки на відмивання грошей, а також підроблювала документи для використання у соцмережах. У Вашингтоні вважають, що саме ці документи використовувала російська "фабрика тролів" для втручання у вибори президента США 2020 року.