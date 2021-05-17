После заявлений Маска биткоин рухнул до трехмесячного минимума

Биткоин упал до трехмесячного минимума в понедельник на фоне заявлений главы компании Tesla Илона Маска. Стоимость опустилась до 42185 долларов.

Указано, что инвесторы начали продавать криптовалюту после того, как глава компании намекнул на выходных, что автопроизводитель рассматривает или, возможно, уже продал некоторые из своих биткойн-холдингов.

Цена биткоина упала более чем на 9%. Это самый низкий уровень с 8 февраля. Одновременно другая криптовалюта Dogecoin рухнула почти на 7% до 0,48 доллара.