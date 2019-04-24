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Волкер назвав провокаційним рішення РФ про видачу паспортів у ОРДЛО

Новини » Політика    24.04.2019 - 20:37
Волкер назвав провокаційним рішення РФ про видачу паспортів у ОРДЛО
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер заявив, що рішення РФ порушує Мінські домовленості

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що недавнє рішення Росії про видачу паспортів жителям Донбасу порушує Мінські домовленості. Про це він написав у Twitter.

Волкер заявив, що таке рішення президента РФ Володимира Путіна є провокаційним і підриває реалізацію Мінських домовленостей.

"Донбас - це Україна, і люди там - незалежно від вибраної мови - українці. Недавнє рішення Росії про видачу паспортів є вельми провокаційним і прямо з її "книги окупації" і підриває зусилля по реалізації Мінських домовленостей і відновленню контролю України над Донбасом", - написав він.

Волкер назвав провокаційним рішення РФ про видачу паспортів у ОРДЛОНагадаємо, посольство США в Україні засудило указ президента Росії Володимира Путіна щодо російських паспортів для жителів Донбасу. Також президент України Петро Порошенко закликав Захід посилити санкції проти РФ через її дій на Донбасі.

РБК-Україна писало, що ситуацію з російськими паспортами прокоментували у команді Володимира Зеленського. У прес-службі заявили, що ці дії є ще одним наочним підтвердженням для світового співтовариства справжньої ролі Росії як держави-агресора, яка веде проти України війну.

Посольство США засуджує видачу російських паспортів у "ЛДНР" Команда Зеленського прокоментували ситуацію з російськими паспортами в ОРДЛО
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