Заява Лукашенко та вихідні в 2020: новини за 25 грудня

Прокуратура Криму відкрила справу за фактом перетину кордону поїздом з РФ

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальну справу за фактом перетину російсько-українського кордону пасажирським поїздом "Таврія", який прямував з Санкт-Петербурга в Севастополь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Нагадаємо, поїзд перетнув кордон по незаконно побудованому Кримському мосту, який з'єднує анексований Крим з материковою частиною Росії.

Зеленський підписав закон, що допускає можливість імпорту е/е з Росії

У середу, 25 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону України "Про ринку електричної енергії" № 330-ІХ.

Закон зокрема встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, що імпортується з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрисуточном ринку). Разом з тим Кабінет Міністрів України має право скасовувати заборону на визначений ним термін, щоб уникнути надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.

Лукашенко заявив, що Україна сама дала Росії привід для агресії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна сама дала привід для Росії агресії і початку збройного конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Москви". За його словами, Україна підставилася тим, що нібито "почала душити росіян" на своїй території.

"Україна в якійсь мірі підставилася. Росіян почали душити, мова там і інше - ну, питань, яких не повинно бути в Україні. Хай там як не було, я не виправдовую зараз Росію. Я не дорікаю Україну. Але як би там не було, Україна хоч і маленький, але дала привід для цього зіткнення", - сказав білоруський лідер.

Він також повідомив, що українці не змогли відповісти на його питання, як вони відстоювали Крим у 2014 році.

У різдвяному зверненні Папа Римський закликав до миру в Україні

Папа Римський Франциск під час традиційного різдвяного звернення до Граду і миру закликав до миру в Україні, Сирії і Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ватикану.

У своєму посланні понтифік говорив про світову політику і помолився за кілька країн, в тому числі за Ємен, Ліван, Венесуелу, Ірак, Уганду і Сирію, де від війни страждають діти.

Вихідні в 2020 році: скільки українці будуть відпочивати

У 2020 році у жителів України буде 2 релігійних свята і 9 державних. Всього в наступаючому новому році буде 11 днів, в які не потрібно буде працювати. Більш докладно про всі вихідні дні - в матеріалі Styler.