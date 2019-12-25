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Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з РФ

Новини » Політика     25.12.2019 - 15:07
Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з РФ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

При цьому Кабмін матиме право скасувати цей заборона на певний строк

У середу, 25 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону України "Про ринку електричної енергії" № 330-ІХ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, що імпортується з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрисуточном ринку). Разом з тим Кабінет Міністрів України має право скасовувати заборону на визначений ним термін, щоб уникнути надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.

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