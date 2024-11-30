Заявления Путина о новых ударах "Орешником" - пустой звук с ИПСО Кремля, - ISW
В возможностях ракеты "Орешник" нет ничего особо нового. Применение этого типа вооружений не приведет к российской эскалации в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете отмечается, что усилия российского диктатора Владимира Путина подчеркнуть технические характеристики ракеты являются частью более широкой кампании рефлексивного контроля, которую проводит Кремль.
В ISW убеждены, что акцентирование внимания на дальности и полезной нагрузке ракеты, сравнивая ее разрушительные возможности с возможностями метеора, призвано запугать Украину и Запад и отвлечь Киев от дальнейших ударов ВСУ по территории РФ западными системами.
"Даже угрозы Путина нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве являются пустым звуком, ведь российские войска и так регулярно наносят удары по гражданской и критически важной инфраструктуре в Киеве с помощью беспилотников и ракет, способных нести ядерные боеголовки", - говорится в отчете.
В ISW отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский подытожил этот факт 29 ноября в ответ на заявления Путина на заседании Совета безопасности ОДКБ в Казахстане и заявил, что "Путин хочет добавить еще тысячи к тысячам ракет, которые уже были выпущены в Украину".
Агентство Reuters, ссылаясь на пять близких к американской разведке источников 27 ноября отметили, что удар "Орешника" 21 ноября не изменил оценки разведки США о том, что Кремль вряд ли применит ядерное оружие в Украине, даже в ответ на удары ВСУ по территории России западным оружием.
"Таким образом, постоянное хвастовство Путина "Орешником" и российским ракетным потенциалом, остается частью рефлексивной контрольной информационной операции Кремля и вряд ли предвещает разработку новейших российских средств для нанесения глубокого удара", - констатируют в Институте изучения войны.
Удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Украине
На прошлой неделе Вооруженные силы Украины впервые после полномасштабного вторжения применили крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по объектам на территории России. По данным СМИ, военные поразили командный пункт врага возле Курска, в результате чего погибли российские и северокорейские военные, в том числе генералы КНДР.
В ответ 21 ноября армия РФ ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой под названием "Орешник". Зато украинская разведка сообщила, что "Орешник" является названием научно-исследовательской работы, в рамках которой разрабатывали ракету. На самом деле система называется "Кедр".
Украина ожидает от стран НАТО новые системы, способные сбивать такой тип ракет.
Тем временем Путин угрожает атаковать "Орешником" центры принятия решений в Киеве.
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