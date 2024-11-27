Украина ожидает от стран НАТО ПВО, способную сбивать новые баллистические ракеты РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис президента Украины.
Зеленский заявил, что Украина ожидает решительной и своевременной реакции Альянса на расширение Россией войны. В частности, 3 и 4 декабря в Брюсселе пройдет заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.
"Украина рассчитывает на поддержку в передаче средств ПВО, способных перехватывать ракеты такого типа. Перечень систем противовоздушной обороны, находящихся на вооружении у стран Альянса, Украина передала партнерам", - рассказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что для Украины важно получить приглашение в НАТО и продолжить оборонное сотрудничество со странами Альянса. Отдельный фокус разговора – поставка дальнобойных средств и критическая потребность в передаче вооружений из объявленных пакетов помощи.
Удар по Днепру
На прошлой неделе россияне опробовали свое новое вооружение в боевых условиях. Днепр атаковали баллистической ракетой средней дальности.
Позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что это была новая российская ракета "Орешник". Также он пригрозил, что РФ может нанести удары по военным объектам США, Британии и Франции.
Подробно о новом вооружении врага - в материале РБК-Украина.
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