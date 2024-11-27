Украина ожидает от стран НАТО ПВО, способную сбивать новые баллистические ракеты РФ, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис президента Украины.

Зеленский заявил, что Украина ожидает решительной и своевременной реакции Альянса на расширение Россией войны. В частности, 3 и 4 декабря в Брюсселе пройдет заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

"Украина рассчитывает на поддержку в передаче средств ПВО, способных перехватывать ракеты такого типа. Перечень систем противовоздушной обороны, находящихся на вооружении у стран Альянса, Украина передала партнерам", - рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины важно получить приглашение в НАТО и продолжить оборонное сотрудничество со странами Альянса. Отдельный фокус разговора – поставка дальнобойных средств и критическая потребность в передаче вооружений из объявленных пакетов помощи.