ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Пенсии за июнь-2026: кому из украинцев увеличат выплаты

15:20 01.06.2026 Пн
3 мин
Некоторые из пенсионеров получат до 570 гривен надбавки
aimg Мария Кучерявец
Пенсии за июнь-2026: кому из украинцев увеличат выплаты Фото: пенсии за июнь начали выплачивать Путин (Getty Images)
Разбираемся в субсидиях и пенсиях за тебя! Подпишись на РБК-Украина в Google

Уже сегодня, 1 июня, стартует финансирование выплат за первый месяц лета. Общего перерасчета пенсий в июне в Украине не будет, однако отдельные категории пенсионеров все же получат повышенные суммы и доплаты.

РБК-Украина рассказывает, сколько было профинансировано выплат в прошлом месяце и кто получит надбавки к пенсиям в июне 2026 года.

Читайте также:В ПФУ указали на "дедлайн", от которого зависит размер пенсии

Сколько средств выплатили в мае

В течение апреля и мая органы ПФУ предоставили гражданам миллионы услуг (1584,9 тыс. в апреле и 1572,5 тыс. в мае). В целом финансирование за эти два месяца распределилось так:

Пенсии: В мае на выплаты направили 74,5 млрд грн, что почти на уровне апреля - 75,0 млрд грн (тогда через АО "Укрпочта" прошло 9,4 млрд грн, а через уполномоченные банки - 65,6 млрд грн).

Жилищные субсидии и льготы: В мае сумма составила 3,3 млрд грн, тогда как в апреле на это было профинансировано 4,8 млрд грн.

Страховые выплаты: На эту статью в мае выделили 3,5 млрд грн (в том числе 2,1 млрд грн - на оплату больничных). В апреле финансирование составило 3,8 млрд грн (на больничные - 2,4 млрд грн).

Социальная помощь и другие выплаты: В мае направлено 10,9 млрд грн, тогда как в апреле сумма была существенно больше - 28,5 млрд грн.

Повышение в июне: кто и какие доплаты получит

Несмотря на отсутствие общей индексации с 1 июня, в ПФУ объяснили, кому именно начислят доплаты и как будут вычислять новые суммы:

1. Работающие пенсионеры (выплата сразу за несколько месяцев). Перерасчет коснется тех, кто по состоянию на апрель накопил не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа. В июне они получат обновленные суммы, а также доплату за предыдущие два месяца (апрель и май).

Почему возникла задержка? Работодатели подают отчетность об уплате единого социального взноса (ЕСВ) за первый квартал в течение 40 дней после его завершения. Поэтому информация за январь-март попадает в реестры только в середине мая.

2. Возрастные доплаты для пожилых людей

В июне продолжают действовать ежемесячные возрастные надбавки:

  • от 70 до 74 лет - 300 грн;
  • от 75 до 79 лет - 456 грн;
  • от 80 лет - 570 грн.

Важный нюанс: Обращаться в ПФУ не нужно, надбавка начисляется со дня достижения соответствующего возраста.

Ограничения по сумме: Общий размер пенсии получателя не должен превышать 10 340,35 грн.

Влияние даты рождения: Если пенсионер родился 1 числа месяца, он сразу получит полную прибавку. Если же день рождения приходится, например, на 20 число, доплату начислят только за дни после достижения возраста.

Принцип разницы: После перехода к следующей возрастной категории полная новая надбавка не назначается, а лишь доначисляется разница. Например, по достижении 75 лет человек будет получать дополнительно не 456 грн, а только 156 грн доплаты, поскольку 300 грн ему уже было установлено после 70-летия.

Кто может потерять пенсию по инвалидности?

В ПФУ предупреждают, что выплату пенсий для лиц с инвалидностью, статус которых не является пожизненным, могут приостановить.

Для возобновления выплат необходимо пройти повторный медицинский осмотр в установленные сроки. До момента официального подтверждения диагноза финансирование таких пенсий будет заморожено.

Читайте также: Военным пересмотрят выплаты спецпенсий
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсионный фонд Украины Пенсии Пенсионный возраст Пенсии в Украине
Новости
В России заговорили о завершении войны для спасения экономики, - Reuters
В России заговорили о завершении войны для спасения экономики, - Reuters
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны