ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Почему украинцам могут уменьшить или отменить пенсии: в ПФУ назвали главные причины

12:37 25.05.2026 Пн
3 мин
В каком случае придется еще и возвращать начисления?
aimg Василина Копытко
Почему украинцам могут уменьшить или отменить пенсии: в ПФУ назвали главные причины Изменения в документах влияют на процесс начисления пенсии (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам об обязанности вовремя сообщать об изменениях в личных данных или статусе занятости. Игнорирование этих требований может привести к образованию надплаты, которую потом придется возвращать государству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.

Читайте также: Требования снова выросли: сколько лет стажа нужно для выхода на пенсию в 2026 году

Главное:

  • Жесткие дедлайны: У пенсионеров есть только 10 дней, чтобы известить ПФУ об изменении паспорта, фамилии или банковских реквизитов.
  • Трудовой статус: Обязательному декларированию подлежит трудоустройство, увольнение или начало и прекращение предпринимательской деятельности.
  • Принудительное взыскание: Если пенсионер вовремя не сообщил об изменениях и получил "лишние" деньги, ПФУ автоматически будет отчислять до 20% от его ежемесячной выплаты.
  • По информации профильных специалистов, неуведомление об определенных обстоятельствах является самой распространенной причиной урезания или временного прекращения выплат.

О каких изменениях личных данных нужно заявлять

Любые трансформации в документах или контактах пенсионера непосредственно влияют на возможность предоставления выплат и их размер. В течение 10 дней органы ПФУ необходимо проинформировать об изменении:

  • фамилии, имени или отчества;
  • паспортных данных или места регистрации;
  • контактной информации (номер телефона и т.д.);
  • банковских реквизитов (например, в случае перехода в другой банк или изменения карточного счета).

Подать обновленные документы граждане могут лично в ближайшем сервисном центре ПФУ, отправить их по обычной почте или воспользоваться веб-порталом электронных услуг Фонда.

Трудоустройство и увольнение: как это влияет на деньги

Отдельным и критически важным пунктом является сообщение о начале или завершении трудовой и предпринимательской деятельности.

"Необходимость сообщения о трудоустройстве или увольнении связана с тем, что к пенсии могут устанавливать определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только неработающим пенсионерам", - отмечают в Пенсионном фонде.

Например, если работающий пенсионер проигнорирует это требование, ему продолжат начислять надбавки, на которые он потерял право.

И наоборот: своевременное уведомление об увольнении или закрытии ФЛП позволит Пенсионному фонду увеличить размер выплаты. Известить об изменении трудового статуса можно также непосредственно через своего работодателя.

Как ПФУ возвращает "лишние" выплаты

Если из-за промедления пенсионера возникла ситуация с чрезмерным начислением средств, государство потребует их возврата:

  • Добровольный путь: гражданин самостоятельно возвращает всю сумму переплаты на счета ведомства.
  • Принудительный путь: если согласие не достигнуто, на основании решения ПФУ или суда с каждой следующей пенсии будут удерживать до 20% от ее общего объема, пока сумма убытков не будет полностью компенсирована.

Читайте также о том, что в этом году часть украинок не сможет выйти на пенсию в 60 лет из-за новых требований к количеству страхового стажа. Чтобы получить пенсию по возрасту, нужно как минимум иметь 33 года стажа. И требования к стажу продолжит расти.

Ранее мы писали о том, что украинские пенсионеры могут получать пенсию по фактическому месту жительства, даже в том случае, если у них нет официальной регистрации по новому адресу. Прежде всего, речь идет о переселенцах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсионный фонд Украины Пенсии в Украине
Новости
В Киев с первым визитом прибыла лидер оппозиции Беларуси Тихановская
В Киев с первым визитом прибыла лидер оппозиции Беларуси Тихановская
Аналитика
Зима близко. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко и замерзнет ли Киев снова
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зима близко. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко и замерзнет ли Киев снова