Почему украинцам могут уменьшить или отменить пенсии: в ПФУ назвали главные причины

Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам об обязанности вовремя сообщать об изменениях в личных данных или статусе занятости. Игнорирование этих требований может привести к образованию надплаты, которую потом придется возвращать государству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ПФУ .

Главное: Жесткие дедлайны: У пенсионеров есть только 10 дней, чтобы известить ПФУ об изменении паспорта, фамилии или банковских реквизитов.

Трудовой статус: Обязательному декларированию подлежит трудоустройство, увольнение или начало и прекращение предпринимательской деятельности.

Принудительное взыскание: Если пенсионер вовремя не сообщил об изменениях и получил "лишние" деньги, ПФУ автоматически будет отчислять до 20% от его ежемесячной выплаты.

По информации профильных специалистов, неуведомление об определенных обстоятельствах является самой распространенной причиной урезания или временного прекращения выплат.

О каких изменениях личных данных нужно заявлять

Любые трансформации в документах или контактах пенсионера непосредственно влияют на возможность предоставления выплат и их размер. В течение 10 дней органы ПФУ необходимо проинформировать об изменении:

фамилии, имени или отчества;

паспортных данных или места регистрации;

контактной информации (номер телефона и т.д.);

банковских реквизитов (например, в случае перехода в другой банк или изменения карточного счета).

Подать обновленные документы граждане могут лично в ближайшем сервисном центре ПФУ, отправить их по обычной почте или воспользоваться веб-порталом электронных услуг Фонда.

Трудоустройство и увольнение: как это влияет на деньги

Отдельным и критически важным пунктом является сообщение о начале или завершении трудовой и предпринимательской деятельности.

"Необходимость сообщения о трудоустройстве или увольнении связана с тем, что к пенсии могут устанавливать определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только неработающим пенсионерам", - отмечают в Пенсионном фонде.

Например, если работающий пенсионер проигнорирует это требование, ему продолжат начислять надбавки, на которые он потерял право.

И наоборот: своевременное уведомление об увольнении или закрытии ФЛП позволит Пенсионному фонду увеличить размер выплаты. Известить об изменении трудового статуса можно также непосредственно через своего работодателя.

Как ПФУ возвращает "лишние" выплаты

Если из-за промедления пенсионера возникла ситуация с чрезмерным начислением средств, государство потребует их возврата: