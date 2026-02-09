"Заявление дочери Кубрика" об украинских детях оказалось очередным вбросом РФ

Читайте также: Россия отправила некоторых украинских детей в военные лагеря в КНДР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Центр противодействия дезинформации в Telegram .

Суть фейка

В сети распространяются сообщения, что дочь режиссера Стэнли Кубрика якобы заявила об исчезновении более 20 000 украинских детей в Европе. Этот нарратив представляется как сюжет британского информационного агентства.

Опровержение

Как отметили в ЦПД, на самом деле такого сюжета не существует, а заявление полностью выдумано. Источником фейка стали российские Telegram-каналы.

Сообщения об исчезновении тысяч детей в Европе не подтверждены официальными расследованиями или отчетами правоохранительных органов ЕС и международных организаций.

Цель дезинформации

По данным ЦПД, цель вброса - подать депортацию украинских детей в РФ как "спасение". Это информационное прикрытие военного преступления.

В Центре обратили внимание, что РФ незаконно депортирует украинских детей с оккупированных территорий, меняет им гражданство, документы и идентичность.