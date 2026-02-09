"Заява дочки Кубрика" про українських дітей виявилася черговим вкидом РФ
Російська пропаганда у спробах виправдати депортацію українських дітей поширює фейкову заяву дочки режисера Стенлі Кубрика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Центр протидії дезінформації в Telegram.
Суть фейку
У мережі поширюються повідомлення, що дочка режисера Стенлі Кубрика нібито заявила про зникнення понад 20 000 українських дітей у Європі. Цей наратив подається як сюжет британського інформаційного агентства.
Спростування
Як зазначили в ЦПД, насправді такого сюжету не існує, а заява повністю вигадана. Джерелом фейку стали російські Telegram-канали.
Повідомлення про зникнення тисяч дітей у Європі не підтверджені офіційними розслідуваннями чи звітами правоохоронних органів ЄС та міжнародних організацій.
Мета дезінформації
За даними ЦПД, мета вкиду - подати депортацію українських дітей до РФ як "порятунок". Це інформаційне прикриття воєнного злочину.
У Центрі звернули увагу, що РФ незаконно депортує українських дітей з окупованих територій, змінює їм громадянство, документи та ідентичність.
Скільки дітей вдалося повернути з Росії
Нагадаємо, у вересні минулого року президент Володимир Зеленський повідомив, що завдяки ініціативі Bring Kids Back UA Україні вже вдалося повернути з Російської Федерації 1625 дітей.
Виступаючи на засіданні Міжнародної коаліції за повернення дітей у Нью-Йорку, глава держави наголосив, що кожне повернення є перемогою, проте водночас і викликом, адже діти потребують захисту від пережитих травм і подальшої реінтеграції.