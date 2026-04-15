Завуч краматорской школы шпионила для ФСБ и наводила ракеты на город

СБУ задержала заместителя директора школы в Краматорске, которая собирала данные о позициях украинских войск и передавала их российской разведке для наведения ракетно-дронных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Во внимание ФСБ подозреваемая попала еще в начале полномасштабного вторжения - тогда она ездила в Беларусь.
Летом 2024 года спецслужба "активировала" ее и поставила конкретную задачу: отслеживать позиции Сил обороны в прифронтовом Краматорске.
Завуч обходила город и фиксировала места сосредоточения личного состава и техники украинских войск. Параллельно - пыталась получить разведданные через знакомых, вплетая вопросы в будничные разговоры.
Собранные данные она отправляла куратору в России через мессенджер - голосовыми и текстовыми сообщениями с указанием конкретных локаций.
Сотрудники СБУ задокументировали ее деятельность и задержали по месту жительства. Одновременно провели мероприятия для защиты позиций украинских войск.
Во время обыска изъяли смартфон, который она использовала для сбора разведданных и связи с ФСБ.
Женщине сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Она находится под стражей без права залога.
Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
