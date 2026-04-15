Завуч краматорской школы шпионила для ФСБ и наводила ракеты на город

Как вербовали

Во внимание ФСБ подозреваемая попала еще в начале полномасштабного вторжения - тогда она ездила в Беларусь.

Летом 2024 года спецслужба "активировала" ее и поставила конкретную задачу: отслеживать позиции Сил обороны в прифронтовом Краматорске.

Что она делала

Завуч обходила город и фиксировала места сосредоточения личного состава и техники украинских войск. Параллельно - пыталась получить разведданные через знакомых, вплетая вопросы в будничные разговоры.

Собранные данные она отправляла куратору в России через мессенджер - голосовыми и текстовыми сообщениями с указанием конкретных локаций.

Задержание и доказательства

Сотрудники СБУ задокументировали ее деятельность и задержали по месту жительства. Одновременно провели мероприятия для защиты позиций украинских войск.

Во время обыска изъяли смартфон, который она использовала для сбора разведданных и связи с ФСБ.

Что ей грозит

Женщине сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Она находится под стражей без права залога.

Максимальное наказание - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

РФ развернула в Украине агентурную сеть

Как сообщало РБК-Украина, в Броварах Киевской области 13 апреля произошел теракт - взрыв возле частного дома.

Полиция установила двух подозреваемых: 23-летнего жителя Броваров и 17-летнего жителя Черновицкой области. Оба действовали по указанию спецслужб России за обещанное денежное вознаграждение.