ua en ru
Пн, 13 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Организовывал пытки украинцев: СБУ разоблачила преступления российского генерала

12:48 13.04.2026 Пн
2 мин
СБУ раскрыла детали преступлений генерала армии РФ
aimg Константин Широкун
Фото: СБУ раскрыла детали преступлений генерала армии РФ (Getty Images)

СБУ заочно сообщила о подозрении генералу российской армии, который организовал пытки жителей Ягодного на Черниговщине в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Читайте также: Генералу российской армии объявлено подозрение за оккупацию Херсона

Отмечается, что СБУ собрала доказательную базу на российского генерал-майора Дениса Барилу, который причастен к массовым пыткам гражданского населения Черниговщины в начале полномасштабной войны.

Детали преступления

Как установило расследование, в марте 2022 года фигурант командовал 55-й отдельной мотострелковой бригадой 41-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ.

По материалам дела, соединение российского генерала участвовало в оккупации поселка Ягодное недалеко от областного центра.

После захвата общины россияне под руководством Барило, угрожая расстрелом, посадили в подвал местной школы 369 гражданских жителей, в том числе 69 несовершеннолетних, среди которых были младенцы.

Пострадавших держали в антисанитарных условиях подземного помещения, где на одного человека приходилось менее чем пол квадратного метра площади. Кроме этого, в подвале не было вентиляции, освещения, водоснабжения, канализации и спальных мест.

По данным следствия, пострадавшим запрещали выходить на свежий воздух, не оказывали медпомощь и держали без достаточного количества воды и пищи. В результате этого погибли 10 мирных жителей. Долгое время их тела оставались в подвале среди живых.

Что ему грозит

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Барило о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Украина усиливает борьбу с преступлениями РФ

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.

После подписания Зеленский заявил, что перед судом предстанут все российские военные преступники, в частности Путин. Это уже вызвало истерику в российском МИДе. С другой стороны, вряд ли во время работы трибунала и вынесения им приговоров будет учитываться мнение России.

Подробнее о том, что представляет собой Специальный трибунал, как он будет работать, и удастся ли упрятать Путина за решетку на веки вечные - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вторжение России в Украину Служба безопасности Украины
Новости
Заклятый враг Орбана. Кто такой Петер Мадьяр и что он говорил об Украине
Заклятый враг Орбана. Кто такой Петер Мадьяр и что он говорил об Украине
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта