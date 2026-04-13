Организовывал пытки украинцев: СБУ разоблачила преступления российского генерала

СБУ заочно сообщила о подозрении генералу российской армии, который организовал пытки жителей Ягодного на Черниговщине в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что СБУ собрала доказательную базу на российского генерал-майора Дениса Барилу, который причастен к массовым пыткам гражданского населения Черниговщины в начале полномасштабной войны.

Детали преступления

Как установило расследование, в марте 2022 года фигурант командовал 55-й отдельной мотострелковой бригадой 41-й общевойсковой армии центрального военного округа РФ.

По материалам дела, соединение российского генерала участвовало в оккупации поселка Ягодное недалеко от областного центра.

После захвата общины россияне под руководством Барило, угрожая расстрелом, посадили в подвал местной школы 369 гражданских жителей, в том числе 69 несовершеннолетних, среди которых были младенцы.

Пострадавших держали в антисанитарных условиях подземного помещения, где на одного человека приходилось менее чем пол квадратного метра площади. Кроме этого, в подвале не было вентиляции, освещения, водоснабжения, канализации и спальных мест.

По данным следствия, пострадавшим запрещали выходить на свежий воздух, не оказывали медпомощь и держали без достаточного количества воды и пищи. В результате этого погибли 10 мирных жителей. Долгое время их тела оставались в подвале среди живых.

Что ему грозит

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Барило о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).