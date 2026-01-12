RU

Завтра по всей Украине будут действовать графики отключения электроэнергии

Иллюстративное фото: в Украине завтра снова выключают свет (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 13 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак по энергетической инфраструктуре.

В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому украинцам советуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

Также энергетики призывают потребителей экономно использовать электроэнергию в часы, когда свет подается по графику.

Удары россиян по энергетике Украины

Российские войска продолжают наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты по всей территории страны.

В ночь на 12 января под обстрел попала Одесская область - повреждены энергетические объекты и административное здание. По информации местных властей, без электроснабжения остались несколько населенных пунктов региона и один из микрорайонов Одессы.

Как сообщили в Минэнерго, этой ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу в семи областях. Обесточивание зафиксировали в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях.

 

Отдельно в Черниговской области поврежден энергетический объект, из-за чего без света остались ряд населенных пунктов. Восстановление электроснабжения начнут после стабилизации ситуации с безопасностью.

В Киеве и области продолжаются аварийно-восстановительные работы. На части правого и левого берегов применяют экстренные отключения, постепенно переходя от аварийных ограничений к плановым почасовым графикам.

