РФ ударила по энергетике Украины, зафиксированы обесточивания в семи регионах, - Минэнерго

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Этой ночью враг нанес очередной удар по украинской энергетике. В результате атаки обесточивались потребители в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях", - отметил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак.

По его словам, энергетики начали аварийно-восстановительные работы еще ночью. Так, в Одесской и Житомирской областях продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть свет потребителям.

Кроме того, в Черниговской области в результате обстрела врагом поврежден объект энергетической инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов. Восстановление электроснабжения начнется, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Ситуация со светом в Киеве и области

В Киеве и Киевской области продолжаются восстановительные работы. Применяются экстренные отключения на части правого и левого берегов. Продолжается постепенный переход от аварийных ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений.

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточен 161 населенный пункт в Киевской области, 48 - в Закарпатской, 36 - в Днепропетровской и 15 - в Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Где действуют аварийные отключения

По словам Андарака, сейчас в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области, в Одесской, Харьковской и Донецкой областях применяются аварийные графики. Их продолжительность может зависеть от существенного снижения температуры воздуха.