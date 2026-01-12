РФ атаковала важный энергообъект в Черниговской области

В Новгород-Северском районе Черниговской области в результате российского обстрела поврежден важный объект энергетической инфраструктуры. Это привело к обесточиванию в громадах района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго" .

Последствия атаки

Из-за повреждения оборудования без электроснабжения остался ряд населенных пунктов. Точное количество обесточенных абонентов пока уточняется.

Энергетики уже готовы начать ремонтные работы, однако старт аварийного восстановления зависит от ситуации с безопасностью.

Как только угроза повторных обстрелов пройдет - бригады начнут ликвидацию последствий.

Почему применяют аварийные отключения

Из-за постоянных атак на инфраструктуру в Украине, в том числе и на Черниговщине, энергетики вынуждены прибегать к аварийным отключениям. В Минэнерго отмечают, что это превентивная мера для сбалансирования энергосистемы.

В отличие от плановых, такие ограничения не имеют графиков и продолжаются до полного завершения ремонтов или стабилизации ситуации в сети.

Как предотвратить новые отключения: советы Минэнерго

Для стабилизации энергосистемы украинцев призывают ограничивать использование энергоемких приборов, особенно в утренние и вечерние пиковые часы.

Основные рекомендации: