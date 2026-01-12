ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

РФ атаковала важный энергообъект в Черниговской области

Понедельник 12 января 2026 10:30
UA EN RU
РФ атаковала важный энергообъект в Черниговской области Фото: на Черниговщине после обстрела обесточены населенные пункты (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

В Новгород-Северском районе Черниговской области в результате российского обстрела поврежден важный объект энергетической инфраструктуры. Это привело к обесточиванию в громадах района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Последствия атаки

Из-за повреждения оборудования без электроснабжения остался ряд населенных пунктов. Точное количество обесточенных абонентов пока уточняется.

Энергетики уже готовы начать ремонтные работы, однако старт аварийного восстановления зависит от ситуации с безопасностью.

Как только угроза повторных обстрелов пройдет - бригады начнут ликвидацию последствий.

Почему применяют аварийные отключения

Из-за постоянных атак на инфраструктуру в Украине, в том числе и на Черниговщине, энергетики вынуждены прибегать к аварийным отключениям. В Минэнерго отмечают, что это превентивная мера для сбалансирования энергосистемы.

В отличие от плановых, такие ограничения не имеют графиков и продолжаются до полного завершения ремонтов или стабилизации ситуации в сети.

Как предотвратить новые отключения: советы Минэнерго

Для стабилизации энергосистемы украинцев призывают ограничивать использование энергоемких приборов, особенно в утренние и вечерние пиковые часы.

Основные рекомендации:

  • Очередность: включайте мощные приборы по очереди. После появления света сначала подключайте самое необходимое (зарядные устройства, холодильник), а через 30-60 минут - остальную технику.

  • Умеренность: если действуют графики, избегайте чрезмерного потребления сразу после включения.

  • Экономия: отключение лишнего освещения и техники в периоды между ограничениями помогает избежать повторных аварийных ситуаций.

Напомним, в результате ночных и утренних обстрелов железнодорожная инфраструктура Украины получила значительные повреждения. Во время атак были ранены работники УЗ, а десятки поездов вынуждены курсировать по измененным маршрутам с существенными задержками.

Сейчас железнодорожники работают над восстановлением поврежденных участков, а для пассажиров, которые не могут добраться до пунктов назначения вовремя, организованы автобусные трансферы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Отключения света Энергетики
Новости
Россия наступает в Запорожской области: какой план Москвы в 2026 году
Россия наступает в Запорожской области: какой план Москвы в 2026 году
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году