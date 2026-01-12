Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключення електроенергії

У вівторок, 13 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі.
В компанії зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.
Також енергетики закликають споживачів економно використовувати електроенергію в години, коли світло подається за графіком.
Російські війська продовжують завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти по всій території країни.
У ніч на 12 січня під обстріл потрапила Одеська область - пошкоджено енергетичні об’єкти та адміністративну будівлю. За інформацією місцевої влади, без електропостачання залишилися кілька населених пунктів регіону та один із мікрорайонів Одеси.
Як повідомили в Міненерго, цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу в семи областях. Знеструмлення зафіксували в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях.
Окремо в Чернігівській області пошкоджено енергетичний об’єкт, через що без світла залишилися низка населених пунктів. Відновлення електропостачання розпочнуть після стабілізації безпекової ситуації.
У Києві та області тривають аварійно-відновлювальні роботи. На частині правого й лівого берегів застосовують екстрені відключення, поступово переходячи від аварійних обмежень до планових погодинних графіків.