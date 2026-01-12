Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключення електроенергії

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

В компанії зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

Також енергетики закликають споживачів економно використовувати електроенергію в години, коли світло подається за графіком.

Удари росіян по енергетиці України

Російські війська продовжують завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти по всій території країни.

У ніч на 12 січня під обстріл потрапила Одеська область - пошкоджено енергетичні об’єкти та адміністративну будівлю. За інформацією місцевої влади, без електропостачання залишилися кілька населених пунктів регіону та один із мікрорайонів Одеси.

Як повідомили в Міненерго, цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу в семи областях. Знеструмлення зафіксували в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях.