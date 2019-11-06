В Україні до кінця тижня переважатимуть дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Без опадів буде лише 9 листопада

Погода в Україні у період з 7 по 10 листопада буде переважно дощовою, температура повітря місцями підніметься до +21. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентра.

7 листопада

За прогнозом українських синоптиків, у четвер у західних, північних, центральних та деяких східних областях буде дощова погода. Температура повітря в цих областях коливатиметься від +10 до +17. На решті території буде сухо, вдень термометри покажуть від +17 до +20. Вночі у західних, центральних та північних областях від +4 до +8, у решті областей від +10 до +14.

8 листопада

У п'ятницю опадів варто очікувати у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На решті території сухо, місцями буде хмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +9 на заході до +17 на сході. У південних областях вдень до +21. Вночі термометри покажуть від +5 до +7, на півдні до +13.

9 листопада

Вихідні розпочнуться з сухої та теплої погоди на всій території України. Вдень стовпчики термометрів будуть в межах +13...+18 градусів На півдні вдень температура підніметься до +21. Вночі температура знизиться до +5...+7 градусів, лише у південних областях вночі до +10...+13.

10 листопада

У неділю дощі повернуться у західні області. На решті території опадів не прогнозується. Вдень температура на заході буде в межах +9...+14 градусів. У центральних, північних та східних областях вдень до +14...+16 градусів. На півдні вдень від +17 до +19. Вночі термометри покажуть від +5 до +9.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра, 7 листопада, в Україну прийде холодний атмосферний фронт. У четвер у західних та північних областях можливі дощі. Вдень в цих областях температура коливатиметься від +9 до +14, на решті території повітря прогріється до +22.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попередили про ускладнення погодних умов у середу, 6 листопада. Через погіршення погоди в Україні було оголошено штормове попередження.