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Синоптики попередили про підвищення рівня води у водоймах до 1,5 метра

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 09:29
Синоптики попередили про підвищення рівня води у водоймах до 1,5 метра
Ілюстративне фото (tv.ua)

Підвищення рівня води у річках буде спостерігатися на заході України

Синоптики попередили про підвищення рівня води у річках на заході України до 1,5 метра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що у зв'язку з очікуваними значними дощами очікується підйом рівнів води:

  • 6 листопада на річках Закарпаття на 0,5-1,5 м;
  • 7 листопада на річках Сян і Дністер (Львівська, Івано-Франківська області) - на 0,3-1,3 м;
  • 7 листопада на річці Прут (Івано-Франківська, Чернівецька області) на 0,3-0,7 м.

Зазначається, що підвищення рівня води у річках буде проходити в межах русел, що не передбачає негативних наслідків.

Нагадаємо, 7 листопада в більшості областей України пройдуть дощі. У західних, північних, центральних і деяких східних областях очікуються опади. На решті території утримається суха та малохмарна погода.

В Укргідрометцентрі повідомили, що до кінця тижня в Україні будуть дожді. Температура повітря місцями підніметься до +21 тепла.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 7 листопада в Україну прийде холодний атмосферний фронт.

Також РБК-Україна писало, що через погіршення погоди в Україні було оголошено штормове попередження.

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