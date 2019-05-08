Синоптик попередила про дощі та грози в Україні

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У західних областях вночі подекуди заморозки

Погода в Україні 9 травня: на сході, більшій частині центральних областей та на півдні пройдуть дощі, місцями з грозами. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

За її словами, 9 травня у західній частині України, у Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях дощі припиняться.

"На решті території України - схід, більша частина центральних областей та півдня - пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер буде з північного заходу, поривчастий", - сказано у повідомленні.

Діденко поінформувала, що температура повітря підвищиться і протягом дня становитиме +14 +18 градусів, а на сході та півночі - до +20 градусів.

"Ніч, звичайно, буде холодніша, +5 +9 градусів, на сході +7 +13 градусів. У західних областях вночі найхолодніше, +1 +5 градусів, подекуди - увага! - заморозки 0-3 градуси", - зазначила вона.

Синоптик написала, що у Києві 9 травня очікується потепління.

"У Києві 9-го травня прояснить, з`явиться сонце, потепліє. Хіба аж надвечір збільшиться хмарність, підійде дощ. Вдень у четвер температура повітря досягне +15 +18 градусів. До кінця тижня у столиці вже так і буде, тепло, але перспективи бути сонячною є хіба що у найближчої неділі, бо 10 та 11 травня - переважно вологі, з періодичними дощами", - додала Діденко.

Нагадаємо, погода в Україні 8 травня знову погіршиться, на лівобережній частині очікуються грози і шквалистий вітер.

Як писало РБК-Україна раніше, Діденко попередила про те, що на півночі і в більшості центральних областей України відчутно похолодає.