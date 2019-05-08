Завтра в Україні очікується до +22

Ілюстративне фото (УНІАН)

У південних, східних, Сумській і більшої частини центральних областей дощі

Погода в Україні завтра, 9 травня, дощова, місцями очікуються грози. Про це повідомляє прес-служба "Укргідрометцентру".

За даними синоптиків, у південних, східних, Сумській і більшої частини центральних областей дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі +8 градусів, у західних областях на поверхні грунту заморозки, температура від 0 до 3 градусів, вдень до +18. У східній частині вночі до +15, вдень до +22.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра на сході, в більшій частині центральних областей та на півдні пройдуть дощі, місцями з грозами. Діденко повідомила, що температура повітря підвищиться і протягом дня становитиме +14 +18 градусів, а на сході та півночі - до +20 градусів.

Додамо, погода в Україні 8 травня знову погіршиться, на лівобережній частині очікуються грози і шквалистий вітер.

Як писало РБК-Україна раніше, Діденко попередила про те, що на півночі та в більшості центральних областей України відчутно похолодає.