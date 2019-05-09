В Україні завтра потеплішає до +20

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У східних областях та на південному сході побуде переважно суха погода і висока температура повітря

Погода в Україні: у п'ятницю, 10 травня, очікуються дощі, у східних областях та на південному сході побуде переважно суха погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, в Україну насуваються дощі зі західної Європи.

"У східних областях та на південному сході побуде переважно суха погода і висока температура повітря в Україні, до +17 +20 градусів. На решті території протягом дня очікується +13 +18 градусів, на заході - +10 +15 градусів", - пише синоптик.

У Києві 10 травня періодично буде дощ і туман. Вдень температура повітря становитиме +15 +17 градусів.

"Надалі, скільки бачить синоптичне око, в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами.Звичайно, будуть прояснення, дощі не литимуть безперервно, ми - не тропіки, але, схоже, хочемо ними трохи побути", - пише Діденко.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, на сході, в більшій частині центральних областей та на півдні пройдуть дощі, місцями з грозами. А у західній частині України, у Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях дощі припиняться.

Крім того, "Укргідрометцентр" повідомив, що сьогодні в Україні у південних, східних, Сумській і більшої частини центральних областей пройдуть дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.