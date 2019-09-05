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Сьогодні в Україні потеплішає

Новини » Суспільство    05.09.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні потеплішає
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За прогнозом синоптиків, на заході сьогодні мінлива хмарність, без опадів

Погода в Україні 5 вересня покращилась у східних, північних та частково центральних областях, там температура піднялась до +24. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вдень досягне +22+24, вночі очікується +9+12. Також без опадів у Чернігівській, Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Сьогодні в Україні потеплішає

Дощі та грози передають на сході України. Там температура повітря вдень досягне +25+28, вночі очікується +15+17. У Херсонській, Миколаївській та Кримській областях сьогодні дощі, температура повітря вдень досягне +24+26. Вночі на півдні країни буде +15+17.

Погода у Києві на сьогодні

Синоптики зазначають, що у столиці сьогодні мінлива хмарність, дощу не передають. Температура повітря вдень досягне +21+23, вночі очікується +11+13.

Сьогодні в Україні потеплішає

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні погода покращиться у західних і північних областях, температура повітря вдень підніметься до +26, у східних - до +30. У Києві також без опадів.

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