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На вихідних в Україну прийде похолодання

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 14:54
На вихідних в Україну прийде похолодання
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

На заході очікуються грозові дощі

Погода в Україні на вихідних: на заході очікується похолодання. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Синоптик попередила, що у регіоні також очікуються грозові дощі.

На вихідних в Україну прийде похолодання

"Субота та неділя - без особливих змін, лише в неділю на заході підуть грозові дощі та похолодає", - попередила Діденко.

На вихідних в Україну прийде похолодання

Нагадаємо, погода в Україні 6 вересня на переважній території України буде сухою та сонячною. Разом з тим дощі у п'ятницю очікуються на північному сході і на крайньому заході.

Так, у четвер в Україні потеплішало. Погода в Україні 5 вересня покращилася у східних, північних і частково центральних областях, там температура піднялася до +24 градусів.

Як писало РБК-Україна раніше, за прогнозом Діденко, сьогодні погода покращиться у західних і північних областях температура повітря вдень підніметься до +26, у східних - до +30. У Києві також без опадів.

Додамо також, у період з 5 по 6 вересня в Україні буде переважати надзвичайна пожежна небезпека.

Синоптик розповіла, де очікувати дощів у п'ятницю Завтра в Україні очікуються дощі і грози
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