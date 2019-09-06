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Завтра в Україні очікується спека +30

Новини » Суспільство    06.09.2019 - 20:05
Завтра в Україні очікується спека +30
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м / с

Погода в Україні, завтра, 7 вересня, очікується без опадів, температура +30 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргидрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 7 вересня в Україні без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +9 +14, на узбережжі морів +13 +18 градусів. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +22 +27, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях до +30 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українські синоптики прогнозували поліпшення погоди у більшості областей України, у п'ятницю, 6 вересня. Очікувалося, що місцями температура повітря підніметься до позначки +30 градусів. Вдень на півночі Лівобережжя та в центральних областях прогнозують місцями короткочасний дощ, вночі дощі з грозами очікуються на Приазов'ї.

Крім того, за даними українських синоптиків, сьогодні на всій території України, крім західних областей, очікується пожежна небезпека, яка досягає надзвичайного рівня.

За даними синоптика Наталки Діденко, на вихідних, 7-8 вересня, в Україні очікується сонячна і без істотних опадів погода. В цілому в Україні передбачається +23 +29 градусів, а в неділю на пару градусів ще вище. В західних областях похолоднішає до +19 +23 градусів.

У Києві 7-8 вересня без істотних опадів, в денні години передбачається +24 +27 градусів.

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Україні В Україні на вихідних буде сонячно
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