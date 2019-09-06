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В Україні утримається високий рівень пожежної небезпеки

Новини » Суспільство    06.09.2019 - 08:44
В Україні утримається високий рівень пожежної небезпеки
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежна небезпека досягне надзвичайного рівня

У п'ятницю, 6 вересня, на більшості території України утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, сьогодні на всій території України, крім західних областей, очікується пожежна небезпека, яка досягатиме надзвичайного рівня.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що у період з 5 по 6 вересня на більшості території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пожежна небезпека не прогнозувалася лише у західних областях.

Також українські синоптики прогнозували покращення погоди у більшості областей України у п'ятницю, 6 вересня. Очікувалося, що подекуди температура повітря підніметься до позначки +30 градусів. Вдень на півночі Лівобережжя і в центральних областях прогнозують місцями короткочасний дощ, вночі дощі з грозами очікуються на Приазов'ї.

Крім того, синоптик Наталка Діденко попередила, що в найближчі дні на заході країни очікується похолодання. Окрім похолодання в західні області України на вихідних прийдуть дощі з грозами.

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