В Україні утримається високий рівень пожежної небезпеки

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежна небезпека досягне надзвичайного рівня

У п'ятницю, 6 вересня, на більшості території України утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, сьогодні на всій території України, крім західних областей, очікується пожежна небезпека, яка досягатиме надзвичайного рівня.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що у період з 5 по 6 вересня на більшості території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пожежна небезпека не прогнозувалася лише у західних областях.

Також українські синоптики прогнозували покращення погоди у більшості областей України у п'ятницю, 6 вересня. Очікувалося, що подекуди температура повітря підніметься до позначки +30 градусів. Вдень на півночі Лівобережжя і в центральних областях прогнозують місцями короткочасний дощ, вночі дощі з грозами очікуються на Приазов'ї.

Крім того, синоптик Наталка Діденко попередила, що в найближчі дні на заході країни очікується похолодання. Окрім похолодання в західні області України на вихідних прийдуть дощі з грозами.