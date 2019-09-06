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Завтра в Украина ожидается жара +30

Новости » Общество    06.09.2019 - 20:05
Завтра в Украина ожидается жара +30
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м / с

Погода в Украине, завтра, 7 сентября, ожидается без осадков, температура +30 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 7 сентября в Украине без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14, на побережье морей +13 +18 градусов. Днем столбики термометров прогреются до +22 +27, в южной части, восточных и Днепропетровской областях до +30 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинские синоптики прогнозировали улучшение погоды в большинстве областей Украины в пятницу, 6 сентября. Ожидалось, что местами температура воздуха поднимется до отметки +30 градусов. Днем на севере Левобережья и в центральных областях прогнозируют местами кратковременный дождь, ночью дожди с грозами ожидаются на Приазовьи.

Кроме того, по данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается пожарная опасность, которая достигает чрезвычайного уровня.

По данным синоптика Натальи Диденко, на выходных, 7-8 сентября, в Украине ожидается солнечная и без существенных осадков погода. В целом в Украине предполагается +23 +29 градусов, а в воскресенье на пару градусов еще выше. В западных областях похолодает до +19 +23 градусов.

В Киеве 7-8 сентября без существенных осадков, в дневные часы предполагается +24 +27 градусов.

Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине В Украине на выходных будет солнечно
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