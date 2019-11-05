У Києві завтра утримається тепла погода

У середу, 6 листопада, в Києві очікується похмура погода, а також можливий дощ. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, похмура погода буде обумовлена атмосферним фронтом. Температура повітря прогріється від +16 до +18 градусів.

"У Києві 6-го листопада атмосферний фронт, що зумовлюватиме дощі, на заході та півночі. Може закрити похмурістю сонце. Суттєві опади малоймовірні, але парочка крапель може впасти", - зазначила Дідіенко.

Нагадаємо, в столиці 4 листопада 2019 року стало найтеплішим днем за більш ніж 60 років спостережень. Після полудня температура максимально піднімалася до +14,9 тепла. Таким чином, був побитий рекорд 1957 року.

Фото циклонів з космосу (facebook.com/tala.didenko)

Раніше Діденко повідомила, що 7-8 листопада в Україні дещо похолодає, а вже на вихідних температура повітря знову підвищиться. Втім, похолодання слід очікувати лише на заході та півночі України.

Зазначимо, сьогодні погода в Україні буде місцями і теплою дощовою, температура повітря місцями підніметься до +21 тепла.

Також РБК-Україна писало, що станом на 4 листопада в Україні до опалення подключены 85,2% житлових будинків та 90,6% об'єктів соціальної сфери.