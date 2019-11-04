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Всі області України підключили до опалення

Новини » Суспільство     04.11.2019 - 11:20
Всі області України підключили до опалення
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому, у Львові частково припинена подача тепла

Станом на 4 листопада в Україні до опалення підключені 85,2% житлових будинків та 90,6% об'єктів соціальної сфери. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

Повідомляється, що в Закарпатській, Івано-Франківській і Тернопільській областях опалюються 100% житлового та соціального фондів. При цьому, у Львові у зв'язку зі значним потеплінням частково припинена подача тепла.

Також 100% об'єктів соціальної сфери підключені до опалення у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській областях, 99,9% - у Хмельницькій.

У Чернігівській (99,8%), Рівненській (99,5%), Житомирській (99,3%) та Сумській (99,3%) областях опалюються майже 100% житлових будинків.

Всі області України підключили до опалення

Нагадаємо, 3 листопада у Львові у зв'язку зі значним потеплінням частково припинена подача опалення. Повідомляється, що на котельні і ТЕЦ зменшена подача теплоносія.

Також РБК-Україна повідомляло, що 1 листопада опалення житлового фонду в Україні розпочато в 23 областях, непідключеною залишалася Херсонська область.

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