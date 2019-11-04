В Києві побито черговий температурний рекорд

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогоднішній день став самим теплим 4 листопада за більш ніж 60 років

Погода в Україні посприяла черговому температурному рекорду в Києві. Про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського.

Повідомляється, що за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після полудня 4 листопада в Києві стовпчик термометра максимально піднімався вище +14,9.

"Таким чином, перевищено максимум температури повітря для цього дня, зафіксований в 1957 році. Незважаючи на високу температуру повітря, існує велика ймовірність перевищення та рекорду середньодобової температури повітря, який утримується з 1996 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що в Україні з 7 листопада очікується похолодання. Зниження температури повітря очікується в західних і північних регіонах.

У той же час сьогодні, 4 листопада, по всій Україні очікуються сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду. Крім того, в Закарпатській області та в Карпатах прогнозуються сильні опади у вигляді дощу, в зв'язку з чим оголошено перший рівень небезпеки.