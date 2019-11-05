В Україні сьогодні дощі, вдень до +21

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сухо, вдень до +17

Погода в Україні у вівторок, 5 листопада, буде місцями дощовою і теплою, температура повітря місцями підніметься до +21. Про це повідомляє Український гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз у всіх областях

За прогнозами українських синоптиків, на сході і в центрі країни, а також в Закарпатській області пройдуть дощі. На сході вдень від +14 до +17, вночі від +6 до +8. У центральній частині вдень до +17, вночі температура повітря опуститься до +9...+11.

На півдні України дощі очікуються тільки в Херсонській і Запорізькій областях. В цілому в південних регіонах сьогодні вдень до +21, а вночі до +13. На заході потеплішає до +18, відносно тепло буде і вночі до +11. На півночі країни переважно сухо, вдень до +17.

Фото: погода в Україні

Прогноз в Києві

У Києві синоптики прогнозують мінливу хмарність, опади у столиці не очікуються. Вдень температура коливатиметься від +15 до +17, вночі термометри будуть триматися в межах +9...+12. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі можливий невеликий дощ.

Фото: погода в Києві та області

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні з 7 листопада погіршиться, і в деяких регіонах очікується похолодання. Зниження температури очікується на заході та півночі України.