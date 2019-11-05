Синоптик розповіла, якою буде погода завтра

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Можливі дощі на заході та півночі України

Погода в Україні у середу, 6 листопада, буде теплою, можливі дощі на заході та півночі країни. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її даними, протягом дня в більшості областей буде від +15 до +20 градусів, на півдні до +22 градусів тепла. У західних областях очікується +10+16 градусів. Вітер поривчастий, на Лівобережжі навіть зі штормовими поривами.

Також Діденко поінформувала, що 7-8 листопада в Україні трохи похолодає, а вже на вихідних температура повітря знову підвищиться. Втім, похолодання слід очікувати лише на заході та півночі України.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде місцями і теплою дощовою, температура повітря місцями підніметься до +21 тепла.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Закарпатті та в Карпатах очікується значний дощ, а також пориви вітру 15-20 м/с, що становить I рівень небезпеки.

Крім цього, повідомлялося, що станом на 4 листопада в Україні до опалення підключені 85,2% житлових будинків та 90,6% об'єктів соціальної сфери.

У Києві 4 листопада 2019 року стало найтеплішим днем за більш ніж 60 років спостережень. Після полудня стовпчик термометра максимально піднімався вище +14,9 тепла. Таким чином, був побитий рекорд 1957 року.