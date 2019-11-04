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Синоптик розповіла, коли в Україні очікується похолодання

Новини » Надзвичайні події     04.11.2019 - 13:05
Синоптик розповіла, коли в Україні очікується похолодання
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Похолодання очікується не на всій території України

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні з 7 листопада місцями погіршиться, адже у деяких регіонах очікується похолодання. Про це вона написала у своєму Facebook.

Вона зазначила, що похолодання слід очікувати лише на заході та півночі України.

Синоптик розповіла, коли в Україні очікується похолодання

"Найближче похолодання очікується 7-го листопада, проте лише на заході та півночі України. Поки що гріємося", - написала Діденко.

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 4 листопада, буде сухою і теплою майже у всіх областях, температура повітря місцями підніметься до +20 градусів.

Як писало РБК-Україна раніше, у суботу, 2 листопада, спостерігалося нічне похолодання до -12 градусів. Так, синоптики попереджали про істотне похолодання у східних областях, де температура вночі знизилася до -6 ...- 12 градусів.

Зазначимо, 1 листопада синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що погода в Україні на цьому тижні суттєво покращиться, очікується зростання температури повітря до +20 градусів. За прогнозом синоптика, в середині тижня у західних і південних областях України можливе значне підвищення температури.

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