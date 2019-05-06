Завтра Броварський суд продовжить розгляд справи Савченко

Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Засідання має розпочатись об 11:00

У вівторок, 7 травня, Броварський міський районний суд Київської області має продовжити розгляд справи стосовно народного депутата Надії Савченко, яка підозрюється у плануванні терористичного акту. Про це йдеться у розкладі суду на 7 травня, передає кореспондент РБК-Україна.

Окрім народного депутата Савченко обвинуваченим також є екс-керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.

"Суть позову - терористичний акт. Обвинувачений: Надія Савченко, Володимир Рубан" - йдеться у розкладі.

Так, засідання має розпочатись об 11:00. Зазначено, що справу розглядатиме колегія з трьох суддів Броварського райсуду. З боку сторони звинувачення - прокурор Олександр Банник, від групи захистників адвокати Андрій Левковець та Олександр Шадрін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Броварський міський суд випустив з-під арешту народного депутата Надію Савченко. Рішення було винесене у зв'язку із закінченням терміну арешту, який завершився 16 квітня 2019 року. Також звільнили з-під арешту Володимира Рубана, який проходить у справі щодо планування теракту у центрі Києва разом із Савченко.

Нагадаємо, 16 лютого 2019 апеляційний суд міста Чернігова вирішив направити справу Надії Савченко та Володимира Рубана до Верховного суду для зміни підсудності. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв про необхідність переведення справи до Чернігова, тому що там живуть більшість свідків.